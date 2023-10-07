Müşerref Nine 75 yıldır pazarda

Aydın Salı Pazarı'nın simge isimlerinden biri olan yıllardır Hükümet Bulvarı'ndan tarihi Salı pazarına girişteki ilk sokağın başındaki tezgahta süt, yoğurt ve peynirin yanı sıra ürettiği sebze ve meyveleri satan 85 yaşındaki Müşerref Demirkol, artık ihtiyaçtan değil alışkanlıklardan dolayı pazara geldiğini söyledi. Hayatta ekonomik olarak kazandığı ne varsa bu tezgaha borçlu olduğunu ve çocuklarını da bu tezgahtan kazandığı para ile büyütüp okuttuğunu belirten yaşlı Nine, "10 yaşımdan bu yana pazara gelirim" dedi. Aydın Salı Pazarı'nda tam 75 yıldır tezgah açan 85 yaşındaki Müşerref Demirkol, semt pazarlarının sadece alışverişin değil aynı zamanda önemli bir kültürün devamı olduğunu söyledi. Pazarcılığı kadar Aydın'ın tarihi ve ticaretine yönelik önemli bilgilere de sahip olan Müşerref Demirkol, Aydın'ın önemli bir ticaret merkezi olduğunu belirtti.