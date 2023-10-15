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Haberler Aydın 96 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek yakalandılar

96 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek yakalandılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangını başlatan şüpheli, 96 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu yakalandı. Ayrıca, yangının azmettiricisi olduğu tespit edilen bir kişi de gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

İHA
96 saatlik kamera görüntüsünü incelenerek yakalandılar

Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki ormanlık alanda yangın başlatan şahıs 96 saatlik kamera görüntüsü incelenmesinin arından yakalanırken, olayın azmettiricisi olduğu belirlenen bir kişi de gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre, Kuşadası Yeniköy, Çınarköy, Gökçealan, Kirazlı Mahalleleri'nde 7 farklı noktadaki orman başlangıcında örtü ile kaplı yaklaşık 600 m2 alanda meydana gelen yangın Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerince söndürüldü. Meydana gelen yangın ile ilgili yapılan araştırmada G.U. isimli şüpheli şahıs yakalandı.

"JANDARMA 96 SAAT KAMERA GÖRÜNTÜSÜ İNCELEDİ"

Aydın İl Jandarma Komutanlığı İstihbarat Şube Müdürlüğü, KOM Şube Müdürlüğü, Jandarma Suç Araştırma Timi, Jandarma Asayiş Komando Timi ve İlçe Jandarma Komutanlığı unsurlarınca koordineli olarak 16 noktada 96 saatlik kamera incelemesi yapıldı. Yapılan kamera incelemesi ve teknik araştırma sonucu olayda kullanılan araç ve kasten yangın çıkaran H.K. isimli şüpheli şahıs tespit edilerek yakalandı. H.K. isimli şüpheli adli makamlarca tutuklanırken, olayın azmettiricisi G.U. isimli şahıs ise adli kontrol kararı ile serbest bırakıldı.

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