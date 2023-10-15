Kavşakta iki araç birbirine girdi

AYDIN'IN Efeler ilçesinde iki otomobilin birbirine girdiği kazada 4 kişi yaralandı. Kaza, Aydın-İzmir Karayolu, Aydın Kadın Doğum ve Çocuk Hastalıkları Hastanesi'nin önündeki kavşakta yaşandı. Özlem B. idaresindeki 32 HV 764 plakalı otomobil ile Ümit A'nın kullandığı 09 AEZ 301 plakalı otomobil çarpıştı. Kaza sonucu Nuran Ö., Özlem B., Ümit A. ve Ümit D. yaralandı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda polis, sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yoğun çabası sonrası Yaralı vatandaşlar bulundukları araçlardan çıkarıldı. Sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından yaralılar Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.