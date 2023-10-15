Önce ihbar sonra eylem

Aydın'ın Nazilli ilçesinde bir grup vatandaş, uyuşturucu kullanan evlatlarını önce ihbar ettiler sonra eylem yaptılar. Ailelerden oluşan kalabalık grup çocuklarının uyuşturucu illetinden kurtarılmasını istedi.

BASKIN YAPILDI

Uyuşturucu madde temin edemeyenlerin yeşil reçete ile eczanelerden alınan uyuşturucu içerikli ilaçlar kullandığını iddia ederek bu durumun engellenmesini isteyen vatandaşlar, sadece kanser hastalarına yazılması gereken bu ilaçların mahallede satışının yapıldığını ileri sürdüler. Nazilli'nin Muammer Aksoy Mahallesi'nde önceki gece polisin bir evde toplu uyuşturucu partisi yapılırken, yaptığı baskının ardından mahalle sakinleri, uyuşturucu illetinden kurtulmak için eylem yaptı. Büyük bir bölümü kadınlardan oluşan grup mahallede 13 yaşındaki çocukların bile uyuşturucu kullandığını belirterek güvenlik güçlerinin denetimleri sıklaştırmasını istedi.

'KAMERALAR ARTIRILSIN'

"Yeter ki kurtulsunlar biz içerde yatmalarına razıyız" diyen bazı kadınlar kendi çocuklarını bile ihbar etmek zorunda kaldıklarını belirtirken, tarlada amelelik yaparak kazandıkları ekmek paralarının bile uyuşturucu bağımlısı çocukları tarafından adeta gasp edildiğini dile getirdiler. Yeşilyurt Mahalle Muhtarlığı önünde eylem yapan mahalle sakinleri Yeşilyurt ve Muammer Aksoy mahallelerinde güvenlik kameralarının çoğaltılmasını ve güvenlik güçlerinin denetimlerini arttırmasını istedi. Evlatlarını uyuşturucu illetinden kurtarmak istediklerini belirten aileler, bağımlı hale gelen çocukların evlerindeki para edecek ne varsa satıp uyuşturucu aldığını dile getirdiler.

EN İYİ NARKOTİK POLİSİ ANNE

ÖNCEKİ gün Nazilli'de düzenlenen narkotik operasyonunun da ailelerin ihbarıyla yapıldığı öğrenildi. Emniyet Genel Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Başkanlığı bünyesinde yürütülen En İyi Narkotik Polisi Anne projesi ile gençlerin bataklıktan kurtulması için ailenin önemi bir kez daha ortaya çıktı.

'YESİL REÇETELİ İLAÇLAR SATILIYOR'

MAHALLELİLER adına konuşan Cesur Kocaman , yeşil reçete yazan hekimlere de seslendi, "Kadınlarımız, annelerimiz, kız kardeşlerimiz mahallede akşamları dışarıya rahat çıkamıyor. Bizlere gelen ihbarlar arasında hastane doktorlarının kanser tedavisinde kullanılan ve yeşil reçete ile alınan uyuşturucu hap özelliği bulunan ilacın çok kolay bir şekilde yazıldığı bilgisini aldık. Tedavi dışı amaçlarda kullanılan bu ilaç küçük yaşlarda çocuklara kadar ulaşmakta" diyerek, elindeki bir reçeteyi gösterdi ve yetkililerden yardım istedi.