Sahte dekont dolandırıcıları kıskıvrak yakalandı

AYDIN'DA alışveriş yaptıkları iş yerlerini 'Yanımda nakit yok, havale göndereyim' diyerek sahte dekont ve ekran görüntüleri ile dolandıran şebeke çok sayıda esnafların canını yaktı. Gittikleri mağaza ve iş yerlerinde kendilerini karı-koca olarak tanıtıp aldıkları ürünlerin paralarını vermeden giden ve eşkalleri belirlenen şüpheliler yakalandı.

Söke ilçesinde yaşanan olayda geçtiğimiz günlerde iki şahıs hakkında ihbar alındı. Efeler İlçesi'nde aynı taktiği kullanan iki kişi motosikletli polis timi tarafından kıskıvrak yakalandı.