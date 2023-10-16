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Haberler Aydın Aydın'da yakalanan zehir tacirinin üzerinden silah çıktı

Aydın'da yakalanan zehir tacirinin üzerinden silah çıktı

Aydın’ın Kuşadası ilçesinde uyuşturucuya geçit vermeyen polis ekipleri, madde satışı yaptığı tespit ettiği şahsı fiziki takibe alarak yakaladı. Şahsın üzerinden uyuşturucu maddeler ve ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

İHA
Aydın’da yakalanan zehir tacirinin üzerinden silah çıktı

Aydın Kuşadası ilçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekipleri tarafından ilçe genelinde uyuşturucu ile etkin ve kararlı mücadele çerçevesinde S.K. isimli şahsın uyuşturucu madde ticareti yaptığının tespit edilmesi üzerine şahıs fiziki takibe alınarak Cumhuriyet Mahallesi ara sokaklarında yakalandı.

Şahsın Ege Mahallesi'nde bulunan ikametinde ve aracında yapılan aramalarda 47.50 gram metamfetamin, 1 adet 7,65 mm çapında ruhsatsız tabanca- bu tabancaya ait 1 adet şarjör ve 3 adet 7x65mm çaplı dolu fişek, 0,74 gram esrar maddesi ele geçirildi. S.K. isimli şahıs hakkında adli makamlara sevk edilmek üzere gerekli yasal işlemlere başlanıldığı öğrenildi.

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