Kuşadası’nda 70 yaşındaki evsiz adam parkta ölü bulundu

Aydın Kuşadası'nda akşam saatlerinde işten çıkanlar bir kişinin Cumhuriyet Mahallesi'nde bulunan Şehit Polis Fuat Kaplan Parkı'ndaki elektrik trafosunun yanında hareketsiz halde yattığını gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde şahsın hayatını kaybettiğini belirlendi.

Ölen kişinin sokakta yaşadığı öğrenilen Kazım Balbunar (70) olduğu tespit edilirken, Balbunar'ın cansız bedeni İzmir Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Evsiz adamın kesin ölüm nedeni, yapılacak otopsinin ardından belirlenecek. Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.