Aydın inciri, 120 ülkeye ihraç ediliyor

Dünyanın en kaliteli kuru incirinin yetiştiği Aydın'da 2023 yılı rekoltesi yaklaşık 70 bin 174 ton olarak tahmin ediliyor. Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, kuru incirin 120 ülkeye ihraç edildiğini belirterek, "İncir ihracatından ortalama 299 milyon dolarlık gelir sağlanıyor" dedi. Türkiye'de 7 bin hektarlık alanda 12 milyonun üzerinde ağaç varlığı ile incir üretimi yapılıyor. Ülkemizde 2022 yılında incir üretimi 350 bin ton olarak gerçekleşti. Aydın, 7 milyonu aşan incir ağacı varlığı ile Türkiye'de birinci sırada yer alıyor. Dünya kuru incir üretiminde de Aydın, söz sahibi konumda yer alıyor.

İLKLERİN ÜRÜNÜ

İncir, şehrin ilk coğrafi işaret almış ürünü olurken aynı zamanda Aydın'ın AB tescilli coğrafi işaret alan ilk ürünü. Sarı lop çeşidi incirin büyük kısmı kurutmalığa ayrılmakta. 2022 yılında kuru incir rekolte 70 bin ton olarak gerçekleşmişti. 2023 yılı rekoltesi yaklaşık 70 bin 174 ton olarak tahmin ediliyor. Kuru incir üretiminin büyük bir kısmı ihraç ediliyor. İhracat edilen kuru incir miktarı 2022 yılında 48 bin 649 ton olarak gerçekleşmişti. Kuru incir sırasıyla en çok Almanya, Amerika, Fransa, Çin ve İtalya'ya satılıyor. 2023 yılı ilk 6 ayında 22 bin 418 ton ihracat gerçekleşti. Aydın'ın ülkemizde ve dünyada en büyük incir üretici bölgesi olduğunu ifade eden Aydın Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Fevzi Çondur, "2022-2023 sezonunda 4 büyük borsa tescilinde toplam 84 bin ton incir tescili yapıldı. Yani geçen senenin üretim rakamı 84 bin ton civarında, bunun 75 bin tonu Aydın'da üretildi ve tescil edildi. Yaklaşık 68 bin tonu ihracata gitti. Sezonluk olarak kuru incir ihracatımızı incelediğimizde, 19 Ağustos 2023 itibariyle miktarda 67,7 bin ton ile geçen sezona göre yüzde 6'lık bir artış, değer bazında ise 242,2 milyon dolar ile yüzde 1'lik bir artış olduğu görülmektedir. 2018-2021 yılları arasında Türkiye ortalama 85 bin ton incir ihracatından 299 milyon dolarlık gelir sağladı. Üretim ve İhracatında Dünya lideri olduğumuz kuru incirlerimizi 120 farklı ülkeye ihraç ediyoruz" dedi.