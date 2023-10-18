Aydın, turizmde rekor kırdı

Türkiye'nin önemli turizm kentlerinden Aydın, turizmde iyi bir sezonu geride bırakıyor. Didim ve Kuşadası turistik ilçeleriyle meşhur kente bu yıl gelen turist sayısının 2.5 milyonu geçmesi bekleniyor. 2023 turizm sezonuyla ilgili değerlendirmede bulunan KODER Yönetim Kurulu Başkanı ve Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi Tacettin Özden, ildeki otellerde ekim ayı sonuna kadar rezervasyonların sürdüğünü belirtti.

OTELLER DOLDU TAŞTI

Kentteki otellerin yaz sezonunda yüzde 80-85 doluluğu gördüğünü belirten Özden, "Aydın geçen sene Nisan Mayıs Haziran aylarının biraz altında kaldı. Ama Ağustos ayıyla beraber geçen senenin üzerinde bir rakam elde ettik. İlimize bu yıl gelen turist sayısının 2023 yılı boyunca, 2.5 milyonu aşacağını öngörüyoruz. Bu sene ülkemiz için beklediğimiz 60 milyon turist hedefini aşacağız" dedi.

AVRUPALI TURİSTLERDEN AKIN

Alman, İngiliz ve Polonya asıllı turistlerin yoğunlukta olduğu Kuşadası otellerinin doluluk oranlarının yüksek olduğunu vurgulayan Özden, "Bu yıl turizm sezonu Ekim ayının ortasına kadar devam etti. Avrupalı turistlerin yanı sıra Rusya, İran, Katar'dan da turistleri de ağırladık. Yerli turistlerin de ilimize yoğun ilgisi oldu. Gelecek yıl tatil yapmak isteyen vatandaşlarımızın hem otellerde rahat yer bulmaları hem de indirimlerden faydalanmaları açısından rezervasyonlarını bir an önce yaptırmaları yerinde olur" ifadesini kullandı.

FİYATLAR MAKUL

Son dönemde sıkça pahalılığı ile gündeme gelen otel fiyatlarına da değinen Özden, "Verilen hizmete bakarak otel fiyatlarının son derece makul olduğunu söylemek gerek. Sezon içerisinde pek çok kampanya ve indirim yapıldı, yapılmaya da devam ediyor. Dolayısı ile tatil yapmak isteyen vatandaşlar için Kuşadası son derece iyi bir alternatif olarak duruyor." diye konuştu.