Buharkent OSB’ye yatırımcı akını

Aydın'ın Buharkent ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Mehmet Erol ile kaderi değişen Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, yatırımcıların gözdesi haline geldi. Buharkent'in 2 kilometre batısında, Denizli- Aydın karayolu güzergâhında bulunan Buharkent Organize Sanayi Bölgesi, yer seçimi 24.10.2000 tarihinde yapıldı.

EROL İLE İVME KAZANDI

OSB içinde bulunan 85,95 hektar büyüklüğünde alana sahip 198 adet parselin kamulaştırılması için Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 24.09.2003 tarih ve 10735 sayılı "Kamu Yararı Kararı" alındı. İmar Planı ise Sanayi ve Ticaret Bakanlığı tarafından 03.01.2005 tarihinde onaylandı. 2009 yılından sonra yeniden Yönetim Kurulu oluşturulamadığı için atıl halde bırakıldı. 2014 yılında, Kuruluş Protokolü değiştirilerek, Müteşebbis Heyeti içinde Buharkent Belediyesi de yer aldı. Yeni oluşturulan Müteşebbis Heyeti içinden 2015 yılında Yönetim Kurulu Başkanlığına Buharkent Belediye Başkanı Mehmet Erol seçilirken Başkan Erol halen görevine devam ediyor. 2015 yılından itibaren hızlı bir gelişim gösteren Buharkent OSB'de ilk etapta arsa talebinde bulunan yatırımcılardan tahsil edilen Arsa Tahsis Bedelleri ile 3 etapta kamulaştırmalar tamamlandı. Yatırımcıların talepleri dikkate alınarak yeniden İlave- Revizyon İmar Planı'nda değişiklik yapıldı. Bu kapsamda Buharkent OSB alanı dışında bulunan 25.344 metrekare alana sahip Atıksu Arıtma Tesisi alanı da imar planı içine dâhil edildi. Arıtma Tesisi ile birlikte Buharkent OSB'nin toplam alanı 85,95 hektara ulaştı.

KAPASİTE ARTIRILACAK

Buharkent Organize Sanayi Bölgesinde Su Kirliliği Kontrolü Yönetmeliği'ne göre arıtılacak olan 2.000 m3/gün kapasiteye sahip Merkezi Atıksu Arıtma Tesisinin proje etüt çalışmaları tamamlandı.

5 BİN KİŞİLİK İSTİHDAM

Proje 19.01.2022 tarihinde Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından onaylandı. İmar planı onayının ardından Pasha Gıda San ve Tic. A.Ş. Seval Kablo Aydınlatma Cihazları İth. İhr. San. ve Tic. A.ş. Kaanlar Gıda San ve Tic. A.Ş. SBM Yapı Malzemeleri San. Tic. Ltd. Şti. Aysu Tekstil San ve Tic Ltd. Şti. Yaparlar A.Ş, Bozalioğlu Orman Ürünleri A.Ş. Chryso-Kat Katkı Malzemeleri San. Tic. A.Ş. Dünya Food İth. İhr. San ve Tic. A.Ş. ile birlikte Buharkent OSB'de toplam 22 yatırımcıya arsa ön tahsisleri yapıldı. Buharkent OSB'de tüm parseller faaliyete geçtikten sonra yaklaşık 5 bin kişi istihdam edilecek.

ALTYAPI SORUNU BİTİYOR

Buharkent Belediye Başkanı ve Buharkent OSB Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Erol, OSB'nin altyapı çalışmalarında önemli mesafe alındığını belirterek, "Buharkent OSB'nin altyapı projeleri hazırlanmış ve yapılan ilana göre, 06.07.2020 tarihinde Elektrik Dağıtım Şebekesi, Saha Aydınlatma ve Telekomünikasyon Altyapı ihalesi ve 13.07.2020 tarihinde de Kanalizasyon, Yağmur Suyu, İçme Suyu ve Yol Yapım İşi ihalesi yapılmış olup inşai faaliyetler tamamlandı. Arıtma Tesisi ile ilgili de 2000 m3/ gün kapasiteli evsel ve endüstriyel nitelikli Atık Su Arıtma Tesisinin proje-etüt çalışmaları tamamlanmış olup, akabinde Arıtma Tesisinin de ihalesi yapılacak. TEİAŞ Genel Müdürlüğü tarafından Trafo Merkezi yapılması için uygun görülen 111 Ada, 1 No'lu Parselde yer alan 18.282,75 m² büyüklüğündeki Teknik Altyapı alanının Trafo Merkezi tesis edilmesi koşuluyla ve hiçbir bedel talep edilmeden iz bedelle TEİ- AŞ'a devredildi" dedi.

ELEKTRİK LISANSI ALINDI

Başkan Erol, "Buharkent OSB içerisinde 04/08/2022 tarihinden itibaren 49 yıl süre ile OSB Elektrik Dağıtım Faaliyeti göstermek üzere 6446 sayılı Elektrik Piyasası Kanunu ve ilgili mevzuat uyarınca Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun 04/08/2022 tarihli ve 11096-6 sayılı kararı ile Elektrik Dağıtım Lisansı verilmiştir" diyerek yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.