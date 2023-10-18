Efeler’in 5. gündüz bakımevi kapılarını açtı

Efeler Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan 5'inci Gündüz Bakımevi hizmete açıldı. Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın kentteki çalışan anne-babalar ve çocuklara en büyük armağanlarından olan gündüz bakımevlerinin sayısı artmaya devam ediyor.

GELECEK NESİLLER İÇİN

Marka Kent'teki çocukların ikinci evi haline dönüşen eğitim yuvalarının 5'incisi, Kurtuluş Mahallesi Sağlık Caddesi'nde gerçekleştirilen törenle hizmete sunuldu. Açılışa; kentteki siyasi partilerin, sivil toplum kuruluşlarının ve meslek odalarının temsilcileri ile Efeler Belediyesi meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda vatandaş katıldı. Açılışta konuşan Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, gelecek nesillerin donanımlı bireyler olması için çaba gösterdiklerini belirtti. Konuşmasını devamında Başkan Atay, "Çocukların güvenli ve çağdaş kurumlarda eğitim alması her ailenin en büyük arzusu. Okul öncesinden başlayarak üniversite sınavlarına hazırlık aşamasına kadar çocukların ve gençlerin yanında oluyoruz. Gündüz Bakımevleri, Otizm Yaşam Merkezi, Kitap Kafeler ve EFESEM Akademi eğitimde fırsat eşitliğini sağlamak adına hayata geçirdiğimiz projeler. Gelecek neslin donanımlı bireyler olması için çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı. Efeler Belediyesi'ni, 'Kentini daha yaşanır kılmak için gecesini gündüzüne katanların sarsılmaz birlikteliği' sözleri ile tanımlayan Başkan Atay, "Hizmetlerimiz katlanarak artacak" dedi.