Karayolları’ndan Aydın’da dev yol hamlesi

Karayolları 2. Bölge Müdürü Murat Gönenli, kurum olarak yürüttükleri projeler hakkında kurul üyelerine bilgi verdi. Karayolları olarak Aydın'da 8 projeyi takip ettiklerini dile getiren Gönenli, "Bu projelerin toplam maliyeti 2 milyar liradır. 2022'nin sonu itibariyle 270 milyon liralık harcama gerçekleştirdik. Bu seneki öngörülen harcama tutarı 528 milyon liradır. Halihazırda 70 milyonluk bir harcamamız oldu. Nakdi olarak yüzde 52, fiziki olarak da yüzde 26'dayız. Bu 270 milyonluk harcamanın biz 748 kilometrelik yol ağımız için gerçekleştirdik. 304 kilometresi karayolu, 391 kilometresi demiryolu ve 53 kilometrelik de bir otoyol güzergahımız var" diye konuştu.

MALİYETİ 1.4 MİLYAR EURO

İzmir'den başlayıp Antalya'ya uzanacak Aydın Denizli otoyolu güzergahında devam eden çalışmalarla ilgili yaptığı açıklamada Gönenli şu bilgileri paylaştı: "Daha önce devlet marifetiyle yapılan İzmir Aydın otoyolunun devamı niteliğinde 140 kilometrelik bir kesimini kapsıyor. 20 kilometrelik bir bağlantı yolu bulunuyor. Aydın'da 95 kilometrelik kısım yer alıyor. Bunun 84 kilometre ana gövde, 11 kilometrelik bağlantı yolumuz var. 3 Temmuz 2020 yılında ihale edilmişti. 1 milyar 450 milyon euro'luk bir projedir. 21 Ocak 2021'den bu yana çalışmalar aralıksız devam ediyor."

AYDIN KESİMİNDE MESAFE ALINDI

Gönenli, Kuyucak Denizli arasındaki 96 kilometrenin yakın zamanda, diğer kısmının ise 2024 yılında tamamlanacağını belirterek, "Otoyol standardımız 2+3 olarak planlandı. 21 tane kavşak var güzergah boyunca. 9 ayrı yerde ilçelere bağlantı yolu ile bağlanılacak. 163 kilometrelik yolun 155 kilometrelik kesiminde bir fiil çalışıyoruz. Geriye kalan 8 kilometrelik kısmına gireceğiz. Toprak işlerinde 76 .7 milyon metreküp büyüklüğümüz vardı. Şuan da bunun 71 milyon metreküpünü bitirdik. 65.6 kilometrelik dolgu çalışmalarımızın da 63 milyon metreküpü bitti. Hepsinde yüzde 95 seviyesindeyiz. 576 adet sanat yapısının 458'ini tamamladık, diğerlerinin çalışmaları sürüyor. 78 altgeçit yapacağız. 68'inin tamamladık. 94 köprüden 52'sini tamamladık. 18 viyadüğün 8'ini yaptık. 96 kilometrelik kesim tamamlanmış durumda. Çalışmalar Kuyucak-Denizli arasında sürüyor. Otoyol için şuana kadar 1 milyar liranın üzerinde rakam harcandı. 7-8 milyon karelik kamulaştırma yapılacak" diye konuştu.

SELÇUK-AYDIN HATTI

Selçuklu-Ortaklar-Aydın arasında 46.4 kilometrelik yol projesinin de sürdüğünü dile getiren Gönenli, şunları söyledi: "Bunun 9.8 kilometresi bölünmüş yol değil. Bunun 4.5 kilometresi Aydın sınırları içerisinde. Çalışmalarımızı Selçuk-Çamlık bölgesinde yürüttük. 90 milyonluk harcama yapıldı. 13 kilometrelik kesimde çalışmalar sürüyor. 975 milyon lira proje bedeli var. Genel itibariyle yüzde 61'lik harcama gerçekleşti."

DİDİM YOLU TAMAM

Didim-Milas karayolunun yapım çalışmaları hakkında da bilgi veren Gönenli, "Bu yolun 56 kilometresi ana gövde, 17.3 kilometresi Didim istikametindeki güzergah. Bu yolun tamamı bölünmüş yoldur. Halihazırda 56 kilometrelik Didim-Milas yolunun il sınırları içerisindeki kısmı tamamlandı. Milas tarafında çalışmalar sürüyor. 680 milyonluk proje ve yüzde 19'undayız" ifadelerini kullandı.

BAKIM ONARIM

Gönenli, Çine ayrımından Koçarlı'ya, oradan Söke ayrımına kadar uzanacak 42 kilometrelik yolun Koçarlı-Çakırbeyli arasındaki 11 kilometrelik kesiminin tamamlandığını üst yapı imalatlarıyla birlikte yolu maliyetinin 845 milyon lira olacağını ifade etti. Gönenli, "Aydın-Denizli devlet yolunun 104 kilometrelik üst yapı onarım ihalesini yaptık. Bu projeye başlayacağız. Üst yapı anlamında İzmir-Aydın arasındaki otoyolun Aydın çıkışında onarım çalışmaları vardı. Mimar Sinan Kavşağı'nı açmıştık. Şuan itibariyle de geriye kalan 2 kilometrelik kesimi de trafiğe açtık. 4.3 kilometrelik kesimin onarımını tamamladık. Torbalı'ya kadar olan kesimi önümüzdeki sene devam edeceğiz" diyerek devam eden yol çalışmaları hakkında bilgi verdi.

TARİHİ KÖPRÜDE RESTORASYON

Tarihi köprü onarım çalışmalarına devam ettiklerini ifade eden Gönenli, "Bu kapsamında İncirliova'daki köprünün restorasyonunu yapıyoruz. 80.5 milyon liralık bir bütçesi var. 51 milyon liralık harcamayı yaptık. Yüzde 60 seviyesindeyiz. Yaklaşık 3.80 metre genişliğinde bir köprü. Tamamen dağılmıştı, ayağa kaldırıyoruz. Yıl sonuna kadar çalışmalar bitecek" dedi.