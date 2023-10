Kuşadası’nın sokak hayvanları sevgi ve müzikle iyileşiyor

Kuşadası'nda "Bu kentte yaşayan tüm canlılardan sorumluyum" diyerek göreve gelen ve ilk icraat olarak Kuşadası sahilinde yıllardır faaliyet gösteren faytonları kaldıran Başkan Ömer Günel, "kentin patili sakinleri" olarak gördüğü hayvanlar için yeni projeler üretmeyi sürdürüyor. KONFORLU YAŞAM

Kente kazandırdığı Can Dostlar Defin Alanı, Haybulans araçları, kedi-köpek evleri, mamamatikler, suluklar, köpek eğitim parkları ile tüm Türkiye'de hayvanseverlerin takdirini kazanan Başkan Günel, Kuşadası Evcil Hayvan Bakım Merkezi'nin koşullarını her geçen gün iyileştiriyor. Kuşadası Belediyesi tarafından Evcil Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde başlatılan yenileme çalışmalarının tamamlanmasıyla konuk edilen can dostlar için çok daha sağlıklı ve güvenli bir ortam oluşturuldu.

HER ŞEYİ DÜŞÜNDÜLER

Merkeze at ve eşekler için bir bölüm daha eklendi. Hayvanların kaldığı padok, merkez binası ve kedi tedavi ünitesinin duvarları ise belediye bünyesinde çalışmalarını sürdüren restoratör ve konservatör Venüs Şahin ile Çağla Cansın Karaman tarafından farklı renklere boyandı. Her yıl binlerce kedi ve köpeği tedavi ederek hayatlarını kurtaran merkez, hayvansever kadrosu ile şifa dağıtırken müzik yayını ile de notaların sakinleştirici gücünden yararlanmaya başladı.

'DÜNYA ONLARLA DAHA GÜZEL'

Başkan Ömer Günel, "Kuşadası'nın meydanlarını paylaştığımız ve bir anlamda 'patili hemşehrilerimiz' olan sokak hayvanları hepimize emanet. 'Bir semtin sokak hayvanları sizden kaçmıyorsa orada yaşayın. Çünkü komşularınız güzel insanlardır' sözü bu durumu çok güzel bir biçimde ifade eder. Hemşehrilerimizi rehabilitasyon merkezimizi ziyaret etmeye ve imkanı olan herkesi evcil hayvan sahiplenmeye çağırıyorum. Dünya ve yaşam onlarla güzel" dedi.