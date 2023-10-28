  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Belçikalı Graeve’nin külleri denize serpildi

Belçikalı Graeve’nin külleri denize serpildi

İHSAN KARATAŞ
Belçikalı Graeve’nin külleri denize serpildi

AYDIN'IN Kuşadası ilçesine 35 yıl önce yerleşen ve 26 yıl önce de Türk vatandaşlığına geçen Belçikalı Guy De Graeve'nin (66) külleri, vasiyeti üzerine eşi ve arkadaşı tarafından Kuşadası körfezine serpildi.35 yıl önce tatil için Kuşadası'na gelen ve Belçikalı Guy De Graeve, burada tanıştığı türk sevgilisi Nalan De Graeve ile evlendi. Evlendikten sonra Kuşadası'na yerleşen Guy De Graeve, turizm sektöründe rehberlik, deri sektöründe ise satış sorumlusu olarak çalıştı. Türkiye ve Kuşadası tutkunu olan Graeve, 26 yıl önce Türk vatandaşı oldu.

CENAZESİ BELÇİKA'DA YAKILDI

Turizm camiasının çok sevdiği Graeve, haziran ayında dizlerindeki rahatsız nedeniyle İzmir Ege Üniversitesi Hastanesi'ne başvurduğunda beyninin su topladığını öğrendi. 2 ay süren tedavisi sonuç vermeyen Graeve, 3 Ağustos'ta hayatını kaybetti. Graeve'nin cenazesi eşi tarafından Belçika'ya götürüldü ve yakıldı

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA