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Haberler Aydın Evini hayvan mezarlığına çevirdi

Evini hayvan mezarlığına çevirdi

Maliyeden emekli 64 yaşındaki cani kadın “Hayvanseverim” diyerek topladığı onlarca kedi ve köpeği vahşice katletti. Komşuların şikayeti üzerine yapılan baskında hayvanlara işkence yaparak öldürdüğü tespit edildi

İHSAN KARATAŞ
Evini hayvan mezarlığına çevirdi

Aydın'ın Söke İlçe Emniyet Müdürlüğü, Belediye Zabıta ve İlçe Tarım Müdürlüğü ekipleri 64 yaşındaki Nazlı Tuncal'ın evinden ve arabasından çok sayıda çürümüş kedi ve köpek ölüsü çıkardı. Birçok hayvanın da bahçeye gömüldüğü ortaya çıktı.

Ekipler bahçede hayvanların çocuğunun bakımsızlıktan hasta olduğunu gördü. Yapılan incelemelerde bahçede bazı yerlerin kazılarak üzerinin tekrar kapatıldığı da tespit edildi.

Bunun üzerine ekipler bu noktaları kazdıklarında çok sayıda kedi ve köpek ölüsüne rastladı.

Adeta mezarlığa dönen bahçede 18 tane kedi, 3 tane de köpek ölüsü çıkartıldı. Ekipler, telef olan hayvanları toplarken, diğer hayvanlara da su ve yiyecek temin etti.

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