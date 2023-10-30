Düğünde cinayet!

Aydın'ın Nazilli ilçesine bağlı Pirlibey Mahallesi'nde hayatlarını birleştiren damat Emrah Kabakoğlu ve gelin Gülseren Coşkun'un en mutlu günleri zehir oldu. Düğün merasiminde şarkı isteği nedeniyle damat ve gelinin akrabaları arasında gerilim yaşandı. Damadın akrabaları, istedikleri şarkının çalınmasında ısrar edince tartışma kavgaya dönüştü. Damat ve gelin tarafları tekme ve yumruk ile birlikte şişe kırarak birbirlerine saldırırken ortalık kan gölüne döndü.

KAVGADA ÜÇ KİŞİ YARALANDI

Nazilli'deki düğünde yaşanan kavgada damadın amcası Oktay Kabakoğlu'nun kırık cam şişesi kalbine saplandı. Damadın ağabeyi Mehmet Kabakoğlu, kalçasından bıçaklanırken damadın yakını Eşref Koç'un başında şişe kırıldı. Olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı 3 kişi hastaneye kaldırıldı. Olayın ardından cinayet zanlıları, bölgeden kaçarak izini kaybettirmeye çalıştı. Ekipler tarafından aranan 4 şahıs, saklandıkları yerde bulundu ve ifadelerinin ardından adliyeye sevk edildi.

DAMADIN AMCASI KURTARILAMADI

Aşırı kan kaybı bulunan ve ameliyata alınan Oktay Kabakoğlu'nun ameliyat sırasında kalbi durdu. Kabakoğlu, doktorların tüm müdahalesine hayat mücadelesini kaybetti. Acı haberi alan ailenin feryatları yürekleri dağladı. Mehmet Kabakoğlu ve Eşref Koç'un ise sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.