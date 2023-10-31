Engelli çalışana intikam sürgünü

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu, belediyede mimar kadrosunda görevli engelli çalışan Emine Yanık'a yapmadığını bırakmadı. Görev yeri 8 kez değiştirilen ve mesleğiyle alakasız işleri yapmaya zorlanan Yanık, uğradığı mobbing nedeniyle dava açtı. Yanık, "Beni koca belediyede bir yere sığdıramadılar. Gitmediğim birim kalmadı. Mimarlıkla ilgili hiçbir görev vermeyip alakasız ne kadar iş varsa yaptırdılar. Artık bu işkenceye dayanamadım ve mahkemeye verdim. Adalet istiyorum" dedi.

PSİKOLOJİK ŞİDDET KURBANI

Ağır Ceza Mahkemelerinde 'İhaleye fesat karıştırma', 'görevi kötüye kullanma', 'yolsuzluk' suçları nedeniyle açılan çok sayıda dosyada ismi geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu personeline yönelik uyguladığı psikolojik şiddetin bir kurbanı daha ortaya çıktı. Aydın Belediyesi'nin 2014'teki yasa değişikliğiyle Büyükşehir Belediyesi statüsüne geçmesinin ardından kapatılan İl Özel İdare personelleri de belediyeye aktarıldı. Aydın İl Özel İdare Müdürlüğü'nde mimar olarak proje çizimleri yapan Emine Yanık da geçiş yapan diğer personellerle Aydın Büyükşehir Belediyesi bünyesinde çalışmaya başladı.

20'SİNDE SMA HASTASI OLDU

20 yaşına geldiğinde ortaya çıkan SMA hastalığı bulunan Yanık, aylarca kendisine belediyede bir görev verilmesini bekledi. Mesleğiyle alakasız evrak taşıma işleri yapmaktan sıkılan ve mimarlıkla ilgili görev talebinde bulunan Yanık'ın Başkan Çerçioğlu tarafından görev yeri değiştirildi. Belediyedeki ilk zamanlarında baston ile işe gelen ancak geçirdiği kaza sonucu ayağını kırdıktan sonra tekerlekli sandalyeye mahkum olan Yanık, 2014 yılında hakkında Sağlık Kurulu tarafından "arazide görev yapamaz" raporu verilmesine rağmen Yapım İşleri Şube Müdürlüğü'nde görevlendirildi.

HUKUK MÜCADELESİ VERİYOR

Yanık daha sonra da oradan oraya sürülerek 8 kez yeri değişti. Park ve Bahçeler, Fen İşleri, Etüt ve Plan Daire başkanlıklarında görev yapan Yanık, son olarak İmar İşleri'nden kendini buldu. Gittiği birimlerde engelliler için uygun çalışma şartları bulunmazken Yanık, 9 yıldır gördüğü psikolojik şiddete dayanamayarak Büyükşehir Belediyesi'ne mobbing davası açtı. Yanık'ın açtığı dava Aydın 1. İdare Mahkemesi'nde 2 yıldır devam ediyor.

'ADALET YERİNİ BULSUN'

ADALETİN yerini bulmasını istediğini kaydeden Yanık, "Bu yaşadığım mağduriyeti Başkan Çerçioğlu'na iletmek istedim ancak kendisine ulaşmak mümkün değil. Genel Sekreter Ertuğrul Yamen, yardımcı olmak yerine beni odasından kovdu. Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan personeller mobbing altında ancak işlerini kaybetme korkusu nedeniyle herkes susuyor. Ben susmuyorum, adaletin yerini bulacağına inanıyorum" diye konuştu.

"PARKLARDA SAKSI TAŞITTIRIYORLARDI"

YENİ Asır'a konuşan Emine Yanık, Çerçioğlu'nun personeline kan kusturduğunu ifade etti. Özellikle Özel İdare'den Büyükşehir Belediyesi'ne geçenlere ayrımcılık ve haksızlık yapıldığını belirten Yanık, "Özel İdare'den gelenleri Fen İşleri'nde görevlendirip parklarda saksı taşıttırıyorlardı. Birçok kişi bu baskıya dayanamayıp emekli oldu. Ben mücadele ettim. 9 yılda mimarlıkla ilgili bana tek görev verilmedi. Görev istediğim için oradan oraya sürüldüm. Belediyede beni bir yere sığdıramadılar. 8 kez görev yerim değişti. Uğradığım psikolojik baskı nedeniyle dava açtım. Davayı açtıktan sonra Hafriyat Şubesi'ne atandım. İtiraz ettim ASKİ'de geçtim, orada engelli asansörü olmadığından, ana binada görev aldım. Halen daha görev alamıyorum" dedi.