Siparişe giden genç kuryenin feci sonu

Aydın'ın Söke ilçesinde meydana gelen zincirleme kazada motosikletli kurye Güney Ayberk (23) hayatını kaybetti. Kaza, Söke'nin Bağarası Kavşağ'ında meydana geldi. İsmail Can idaresindeki 18 DH 075 plakalı araç ile Güney Ayberk'in kullandığı 09 AKR 069 plakalı motorsiklet kavşakta çarpıştı.

AĞIR ŞEKİLDE YARALANDI

Aydın yönünden gelen 10 AKS 859 plakalı Ali Küçük yönetimindeki araç ise, savrulan motosiklete çarptı. Kanlar içinde yerde kalan Güney Ayberk, kazada ağır bir şekilde yaralandı. Zincirleme kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Servis ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar sonrası olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Talihsiz genç, kazanın olduğu kavşağa gelen sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla Söke Fahime Faik Kocagöz Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HASTANEDE KURTARILAMADI

Doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayan motosiklet sürücüsü Güney Ayberk'in kurye olduğu öğrenilirken, siparişe gittiği kaydedildi. Aynı kavşakta sürekli kazaların meydana geldiğini belirten vatandaşlar, "Söke'nin en işlek ve trafiğin en yoğun olduğu noktasında MOBESE kamera sistemi yok. Bir an önce bu sistemin buraya kurulması gerekiyor" diyerek yetkililerden yardım istedi.