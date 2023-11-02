Ambulans hayali gerçek oldu

AYDIN'IN Söke ilçesinde yaşayan Serebral Palsi hastası Furkan Anıl'ın (20) ambulans binme hayali İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul tarafından gerçekleştirildi. Evde Hasta ziyaretleri kapsamında ziyaret ettiği vatandaşların taleplerini dinleyen İl Sağlık Müdürü Şenkul, geçtiğimiz günlerde Furkan'ın, tek isteğinin "ambulansa binmek "olduğunu belirtmesini unutmadı. Evde Sağlık Hizmetleri tarafından evinden alınan Furkan'a askeri forma hediye edilerek ambulansa bindirildi. Hayali gerçek olan Furkan'ın ailesi, İl Sağlık Müdürü Dr. Eser Şenkul'a, Hastane Başhekimine, hastane yönetimine ve Evde Sağlık Hizmetleri ekiplerine teşekkür etti.