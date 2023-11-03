Çerçioğlu’na ASKİ şoku

Aydın Büyükşehir Belediyesi'nde yeni bir skandal patlak verdi. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 2015 yılında Aydın Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi'ne (ASKİ) yazılım ve donanım alımı için yapılan ihalelerle ilgili topu ASKİ bürokratlarına attı.

2 MİLYON LİRA ÖDENDİ

Olaylarda bilgisi ve imzası olmadığını öne süren Çerçioğlu, insan kaynaklarına bir yazılım programı alınmasına yetki verdiğini, sadece bir ASKİ yönetim kurulu toplantısına katıldığını, su idaresinde sorumluluğun ASKİ genel müdüründe olduğunu savundu.

Çerçioğlu'nu yalanlayan ASKİ eski Genel Müdürü Mithat Emre ise, su ve kanalizasyon idaresinin yönetim kurulu başkanının Büyükşehir Belediye Başkanı olduğunu, yönetim kurulu kararı ve başkan onayı olmadan hiçbir iş ve icraat yapılamayacağını vurguladı.

BELGEDE SAHTECİLİK

Aydın Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında ihaleyle ilgili hazırlanan iddianamede, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin kullandığı ve SAMPAŞ şirketinin bedelsiz kurmayı taahhüt ettiği program için yazılım adı altında mevzuata aykırı şekilde iki defa doğrudan alım yapılarak toplam 2 milyon lira para ödendiği, alımların parçalara bölündüğü ve tüm alımların bir firmaya gönderildiği vurgulandı. Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun da aralarında bulunduğu şüpheliler hakkında 'Görevi kötüye kullanma', 'Kamu görevlisinin resmi belgede sahteciliği' ve 'Edinimin ifasına fesat karıştırma' gibi suçlardan dava açıldı.

'SAVUNMASI GERÇEK DIŞI'

SAVUNMASINI yapan Çerçioğlu, "Yapılan bu iş ve işlemlerde talimatım, telkinim ve imzam yoktur" dedi.

2014 yılında ASKİ'den emekli olan eski Genel Müdür ve yönetim kurulu üyesi Mithat Emre ise, Çerçioğlu'nun yönetim kurulu kararından haberdar olmadığı yönündeki savunmasının gerçek dışı ve bürokratik uygulamaya aykırı olduğunu ifade etti.