  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Aydın Köşk'te 3 tekerlikli elektrikli bisiklet ile motosikletin çarpıştığı kaza meydana geldi. Çarpışmanın etkisiyle 3'ü çocuk 4 kişi yola savruldu. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrendi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

İHA
Elektrikli bisiklet ile motosiklet çarpıştı: 4 yaralı

Aydın'ın Köşk ilçesinde elektrikli bisikletle motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada 3'ü çocuk 4 kişi yaralandı.

Kaza, Köşk ilçesi Çarşı Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mahmut Şen Bulvarı'nda ilerleyen 3 tekerlekli elektrikli bisiklet, plakasız bir motosikletle çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle elektrikli motosiklette bulunan 3'ü çocuk 4 kişi yola savruldu. Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalenin ardından yaralıları ambulansla Adnan Menderes Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA