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Hayatını kayalar kurtardı! Kaza yapan araç uçurumdan düşüyordu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücü aracın direksiyon hakimiyetini kaybetti. Araç, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu ve bir süre sürüklendikten sonra uçurumdan düşmekten kayalara çarparak kurtuldu. Kazada sürücü yaralandı.

İHA
Hayatını kayalar kurtardı! Kaza yapan araç uçurumdan düşüyordu

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, kontrolden çıkarak yol kenarına savruldu. Bir süre sürüklenen aracın uçurumdan düşmesini çarparak durduğu kayalıklar engellerken, kazada sürücü yaralandı.

Kaza saat 14.00 sıralarında İzmir-Kuşadası karayolunun 2'nci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Fatma C. idaresindeki 35 K 87 04 plakalı otomobil, iddiaya göre aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak yol kenarına savruldu.

Bir süre sürüklenen otomobilin uçurumdan düşmesini çarparak durduğu kayalıklar engelledi. İhbarla olay yerine sağlık polis ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan sürücü Fatma C. yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kuşadası Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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