Aydınlılar iki gence ağlıyor

Adnan Menderes Üniversitesi gerçekleşen kazaların ardından peş peşe gelen acı haberlerle yıkıldı. Aydın Adnan Menderes Üniversitesi Koçarlı Meslek Yüksekokulu Ziraat Fakültesi 1. sınıf öğrencisi Batuhan Eroğlu (21) motosikletiyle yol kenarındaki demir direğe çarptı.

YAŞAM SAVAŞINI KAYBETTİ

Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan öğrenci hayatını kaybetti. Eroğlu için Adnan Menderes Üniversitesi'nden taziye mesajı yayınlanmasından saatler sonra ikinci bir acı haber duyuldu. Çine ilçesinde otomobilin motosiklete arkadan çarpması sonucu meydana gelen kazada da ADÜ Çine Meslek Yüksekokulu Gıda Kalite Kontrol ve Analiz Bölümü 1. sınıf öğrencisi Göktuğ Gümüşkavak, yolcu olarak bulunduğu motosikletten düşerek ağır yaralandı. Gümüşkavak, Adnan Menderes Üniversitesi Hastanesi'nde bir haftadır verdiği yaşam savaşını kaybetti. ADÜ'de bir gün içerisinde 2 öğrencinin trafik kazalarında yaşamlarını yitirmesi üniversitede üzüntüye neden oldu.