Aydın’da sel felaketi! 2 ölü, 2 kayıp

Aydın'ın Söke ilçesinde gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle dereler taştı, yollar göle döndü. Bölgede bazı köylerde kayıpların olduğu ve bazı evlerin yıkıldığı öğrenildi. 5 araç sel sularına kapılırken, kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldı.

Kentte gece saatlerinde etkili olan sağanak Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden oldu. Söke'ye bağlı kırsal Demirçay Mahallesi'nde 5 araç sel sularına kapıldı. İhbar üzerine selin etkili olduğu bölgelere AFAD, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Aydın Valisi Yakup Canbolat, selde kaybolan 4 kişiden 2'sinin cansız bedenlerine ulaşıldığını açıkladı. Kayıp 2 kişi ise aranıyor. Ayrıca sel sonucu oluşan göçükte kalan 1 kişinin ise yaralı olarak kurtarıldığı belirtildi.