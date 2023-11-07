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Haberler Aydın Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı

Aydın'da bir evden 16 kamyon çöp çıktı

Aydın'ın Germencik ilçesinde yalnız yaşadığı öğrenilen 65 yaşındaki bir vatandaşın evinden, 16 kamyon çöp çıkarıldı. Saatler süren temizlik çalışmalarının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı.

AA

Aydın'ın Germencik ilçesinde 7 Eylül Mahallesi'nde yalnız yaşayan A.K'nin (65) evinden kötü koku geldiği şikayeti üzerine, belediye ekipleri eve gitti.

Aydın’da yalnız yaşayan şahsın evinden 16 kamyon çöp çıktı

Bildirilen adrese giden ekipler, evin içinin ve bahçesinin çöp yığınıyla dolu olduğunu belirledi. Belediyenin temizlik işleri ekibi, bir kepçenin de yardımıyla evden 16 kamyon çöp çıkardı.

Aydın’da yalnız yaşayan şahsın evinden 16 kamyon çöp çıktı

Çöplerin çıkarılmasının ardından evde ilaçlama çalışması yapıldı. Mahalle muhtarı Ahmet Çıray, gazetecilere, kötü koku nedeniyle belediye ve kaymakamlığa dilekçe verdiklerini belirterek, yetkililere teşekkür etti.

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