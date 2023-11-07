Devletin tüm imkanları seferber edildi

Aydın'ın Söke ilçesinde arama faaliyetleri ile birlikte selin yol açtığı tahribat ortadan kaldırılıyor. Selin en etkili hissedildiği Söke ilçesine bağlı ve 2 kişinin hayatını kaybettiği Demirçay, 1 kişinin hayatını kaybettiği Güneyyaka ile yaralıların bulunduğu Kisir ve Nalbantlar köylerinde kapanan yolları açma ve tamir işleri, sele kapılan araç, hayvan yemlerini toplanıyor.

YARALAR SARILACAK

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü'nce sular altında kalan tarım arazilerinde hasar tespit çalışmalarına da başlanırken ilk tespitlere göre maddi hasarın onlarca milyon liraya ulaştığı ifade edildi. AFAD Başkanı Okay Memiş, Aydın Valisi Yakup Canbolat ve AK Parti Aydın Milletvekili Mustafa Savaş da Söke'de selden etkilenen mahallelerde incelemelerde bulundu. Demirçay, Güneyyaka ve Kisir mahallelerinin selde uğradığı tahribatı yerinde gördüğünü belirten Milletvekili Savaş, "Söke ilçemizde aşırı yağış sonucu meydana gelen sel felaketinden etkilenen Demirçay, Güneyyaka ve Kisir mahallelerimizde ciddi hasar söz konusu. Tüm kurumlarımız bütün imkanlarıyla yaralarımızı sarmak için seferber edilmiş durumda. Hemşehrilerimizin yanındayız" dedi.

ARAMA ÇALIŞMALARI

Sabahın ilk ışıklarıyla birlikte arama ve kurtarma faaliyetine katılan tüm ekipler yeniden çalışmalarını başlattı. Sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin için İl Jandarma Komando Komutanlığı'na bağlı ekipler, AFAD ve AKUT başta olmak üzere destek vermek üzere bölgeye gelen sivil toplum kuruluşları, arama-kurtarma ekipleri adeta seferberlik ilan etti.