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Haberler Aydın Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor

KAZIM YÖRÜKCE
Selde kaybolan kişiyi arama çalışmaları sürüyor
AYDIN'IN Söke ilçesinde sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'i arama çalışmaları sürüyor. Aramalara 195 personel katıldı. Jandarmanın "Sima" isimli arama köpeği de çalışmalarda görev aldı. Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer-Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı. Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı. Ekipler, hala kayıp olan Ali Alptekin'i arıyor.
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