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Haberler Aydın Aydın'da sel sularına kapılmıştı! Cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Aydın'da sel sularına kapılmıştı! Cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Aydın Söke'de 5 gün önce yaşanan sel sonrası arama çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 51 yaşındaki Ali Alptekin sel sularına kapılmıştı. Adamın cansız bedeni balçık alanda bulundu.

AA
Aydın’da sel sularına kapılmıştı! Cansız bedeni 5 gün sonra bulundu

Aydın'ın Söke ilçesinde, sel sularına kapılan 51 yaşındaki Ali Alptekin'in cansız bedeni balçık alanda bulundu.

Demirçay Mahallesi'nde sel sularına kapılan Alptekin'i arama çalışmaları 5. günde de devam etti.

Sarıçay Barajı ile Demirçay Mahallesi arasında arama yapan AFAD, Jandarma Arama Kurtarma, jandarma komandolar ve jandarma su altı timi, Alptekin'in sel sularına kapıldığı noktadan 14 kilometre uzaklıkta arama çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Ekipler, balçık içindeki alanda Alptekin'in cansız bedenini buldu.

SELDE ÜÇ KİŞİ ÖLMÜŞTÜ

Aydın'da 4 Kasım'ı 5 Kasım'a bağlayan gece başlayan sağanak; Söke, Koçarlı, Karpuzlu ve Çine ilçelerinde sele neden olmuş, tarım alanları, yollar sular altında kalmış, bazı ev ve iş yerlerini su basmıştı.

Selin yaşandığı bölgelere itfaiye, jandarma, polis, AFAD, DSİ, belediye ve Karayolları ekipleri sevk edilmiş, çevre illerden de bölgeye takviye ekipler yönlendirilmişti.

Söke ilçesine bağlı Demirçay Mahallesi'nde nişan törenine katılan Hacer ve Ali Alptekin çifti ile komşuları Erhan Kavaklıçay, aynı otomobille saat 02.00 sıralarında evlerine dönmeye çalışırken, sel sularına kapılmıştı.

Otomobil, sabaha karşı mahalle meydanından yaklaşık 1 kilometre ilerideki dere yatağında, park halindeyken sel sularına kapılarak sürüklenmiş 4 araçla birlikte bulunmuştu.

Otomobilden Hacer Alptekin ile Erhan Kavaklıçay'ın cenazeleri çıkarılmış, Ali Alptekin için de arama çalışması başlatılmıştı.

Söke'ye bağlı Güneyyaka Mahallesi'nde de sel sularına kapılan Nurten Sivritaş'ın cenazesine, arama çalışmaları sonucu ulaşılmıştı.

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