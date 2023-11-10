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Haberler Aydın Aydın'da korkunç olay! Gece yarısı 4. kattaki evinin balkonundan yola düştü!

Aydın'da korkunç olay! Gece yarısı 4. kattaki evinin balkonundan yola düştü!

Aydın Efeler ilçesinde gece saatlerinde bir kadın henüz bilinmeyen sebeple 4. kattaki evinin balkonundan yola düştü. Ağır yaralanan genç kadın hastaneye kaldırılırken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA
Aydın’da korkunç olay! Gece yarısı 4. kattaki evinin balkonundan yola düştü!

Aydın'ın Efeler ilçesinde gece yarısı saat 02.00 sıralarında 1660 sokakta meydana gelen olayda edinilen bilgiye göre; Mesudiye Mahallesi Şerbetçi Caddesi üzerindeki bir abartmanın 4. Katında yaşayan 3 çocuk annesi İ.C. henüz bilinmeyen bir nedenle evinin balkonundan sokağa düştü.

Gürültü üzerine uyanan çevre sakinleri durumu 112 Acil Servis'e bildirerek yardım istedi. Kısa sürede bölgeye gelen sağlık ekipleri vücudunda kırıklar oluşan kadını Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, kadının 4. kattan aşağıya o saate nasıl düştüğü araştırılıyor.

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