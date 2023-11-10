Motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti

AYDIN'IN Söke ilçesinde otobüsle çarpışan motosikletin sürücüsü Osman Güdücü (34) hayatını kaybetti. Kaza, Cumhuriyet Mahallesi, Muradiye Caddesi'nde meydana geldi. Muradiye Kavşağı'na hızlı giren plakasız motosikletin sürücüsü Osman Güdücü, Didim'den Aydın istikametine seyreden N.Y. idaresindeki otobüsle çarpıştı.

Çarpışmanın ardından şarampole yuvarlanan motosiklet sürücüsü, yola savrularak ağır yaralandı. Güdücü yapılan ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Talihsiz genç, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Kazanın ardından otobüs sürücüsü gözaltına alındı.