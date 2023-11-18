  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler Aydın Fırtına Didim'de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Fırtına Didim'de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış sokakları göle çevirirken, fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok oldu. O anlar anbean görüntülendi.

İHA

Aydın'ın Didim ilçesinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınaya dayanamayan bir binanın çatısı saniyeler içinde yok olurken, o anlar kameralara yansıdı.

Fırtına Didim’de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'nın (AFAD) sarı kodlu uyarı verdiği Aydın genelinde sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar etkili olurken, Didim ilçesinde bazı evlerin çatısı uçtu.

Fırtına Didim’de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Didim'deki Cumhuriyet Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi içerisindeki bir binanın çatısı da fırtınaya dayanamayarak saniyeler içerisinde yok oldu.

Fırtına Didim’de çatıları uçurdu, ağaçları devirdi

Kuvvetli rüzgar sebebiyle çatı uçarken, yakınında bulunan elektrik direğinden ise kıvılcımlar saçıldı. O anlar vatandaş kamerasına anbean yansırken, ilçeyi etkisi altına alan sağanak yağış sebebiyle de cadde ve sokaklar adeta göle döndü.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA