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Haberler Aydın Başarılı tilki kurtarma operasyonu

Başarılı tilki kurtarma operasyonu

KAZIM YÖRÜKCE
Başarılı tilki kurtarma operasyonu
AYDIN'IN Nazilli ilçesinde su deposuna düşen tilki, itfaiye ekiplerinin çalışmaları sonucunda mahsur kaldığı yerden kurtarıldı. Eycelli Mahallesi'nde su deposuna düşen tilkiyi fark eden vatandaşlar, durumu itfaiyeye bildirdi. İhbarını alan itfaiye ekipleri, tilkiyi kurtarmak için seferber oldu. Depoda mahsur kalmış tilkinin yanına inen itfaiye personeli, ürkmüş tilkiyi ağla yakalayarak sakinleştirdi. Başarılı bir operasyon ile su dolu depodan kurtarılan tilkiye sağlık kontrolünün ardından su ve yemek verildi. İtfaiye ekipleri kurtardıkları tilkiyi daha sonra Milli Parklar Genel Müdürlüğü'ne teslim etti. Vatandaşlar duyarlı davranışlarından ötürü itfaiye ekiplerine teşekkür etti.
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