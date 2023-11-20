Ege’yi fırtına ve sağanak vurdu

Aydın'ın Efeler, Kuşadası, Didim ve Söke ilçelerinde, Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçelerinde, Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan sağanak ve fırtına nedeniyle bazı ağaçlar devrildi, su baskınları yaşandı. Dalgaların metrelerce yükseldiği sahil kenarlarında bulunan işletmeler sular altında kaldı. Aydın genelinde yollarda oluşan su birikintileri nedeniyle ulaşımın aksadığı Kuşadası-Söke kara yolunda bir araç suda mahsur kaldı. Fırtına nedeniyle de Didim, Efeler ve Söke'de bazı ağaçlar devrildi.

DENİZDE DALGALAR YÜKSELDİ

Muğla'nın Bodrum ve Marmaris ilçesinde de yaşam olumsuz etkilendi. Olumsuz hava koşulları nedeniyle ilçedeki bazı etkinlikler iptal edilirken yağış nedeniyle cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. Su birikintileri nedeniyle güçlükle ilerleyen araçlar trafikte aksamalara neden oldu. Fırtına nedeniyle ağaç devrildi, denizde yüksek dalgalar oluştu.

BALIKESİR'DE TEKNELER BATTI

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde etkili olan yağışlı hava ve fırtına nedeniyle rıhtımda balıkçı tekneleri battı, bir ağaç devrildi. Dev dalgalar nedeniyle Ayvalık rıhtıma bağlı bazı küçük balıkçı tekneleri alabora olarak battı. Teknelerden bazıları da parçalanıp zarar gördü. Marina önü, Cumhuriyet Meydanı ve Aliçetinkaya Mahallesi'nde kıyıya bağlı teknelerin battığı fırtına sırasında Lale Adası'nda da bazı ağacların yıkıldığı öğrenildi.

MEVSİMİN İLK KARI YAĞDI

Egede özellikle sahil kesiminde yaşanan sağanak yağış ve fırtına hayatı olumsuz şekilde etkilerken ani sıcaklık düşüşüyle yüksek kesimlerde kar yağışı başladı. İzmir, Muğla ve Denizli'ye mevsimin ilk karı düştü.

İZMİR'DE YÜKSEK KESİMLERDE GÖRÜLDÜ

İzmir'in Yamanlar Dağı'nda, Karagöl mevkiinde ve Ödemiş ilçesinde bulunan Bozdağ'da, sabahın erken saatlerinden itibaren kar yağışı başladı. Kar yağışı, bin 76 metre yüksekliğiyle Yamanlar Dağı'nın, 2 bin 159 metre yüksekliğiyle de İzmir'in en yüksek zirvesi olan Bozdağ'ın yüksek kesimlerinde etkili oldu.

MUĞLA/GÖKTEPE DAĞI

Muğla'nın yüksek rakımlı dağlarından birisi olan Göktepe dağına yağan yılın ilk kar yağışı sonrası Kavaklıdere ilçesinde oturan vatandaşlar Göktepe dağına çıkarken, dağın zirvesi beyaza büründü.

DENİZLİ KAYAK MERKEZİ

Ege Bölgesi'ndeki en önemli kış turizmi merkezlerinden Denizli Kayak Merkezi'ne de sezonun ilk karı yağdı.Tavas ilçesi Nikfer Mahallesi'nde 2 bin 420 rakımlı Bozdağ'da yer alan kayak merkezinde başlayan sağanak, yerini kara bıraktı.