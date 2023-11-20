Genç tornacı kadın Ju Jitsu sampiyonu

Aydın'da bir fabrikada torna ve tesviye elemanı olarak çalışan ve savunma sporu 'Ju Jitsu' yapan genç kadın, katıldığı ilk ulusal turnuvada şampiyon oldu. Efeler ilçesinde yaşayan altı yıldır torna ve tesviye elemanı olarak çalışan Seval Arslan (27), yaklaşık bir yıl önce Ju Jitsu yapmaya başladı. Türkiye Muaythai Federasyonu tarafından Cumhuriyet'in 100. yılı dolayısıyla düzenlenen İller Arası Ju Jitsu Turnuvası'nda ilk kez boy gösteren Arslan, rakiplerini yenerek şampiyon oldu. Seval Arslan, "Torna ve tasfiye elemanıyım. Mesleğimi yaparken kendimi sanki antrenman yapıyormuş gibi hissediyorum. Çok mutluyum. Hedefim, Avrupa ve Dünya Şampiyonu olarak Türk Bayrağı'nı dalgalandırmak. Ardından olimpiyatlara da katılarak büyük dereceler elde etmek istiyorum" dedi.