Metrelerce yüksekte çalışıyorlar! Aydın’da bin 500 lira için zorlu görev

Bu nedenle oldukça tehlikeli bir iş sayılan bu sektörde çalışanların hem eğitimli hem kabiliyetli hem de çok dikkatli olması gerekiyor. En küçük bir yanlış çalışanın hayatına mal olabiliyor. Bundan dolayı çalışma ücreti de oldukça yüksek" diye konuştu.