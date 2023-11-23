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Haberler Aydın Yürekleri ısıttı

Yürekleri ısıttı

ÜMİT ÖZMEN
Yürekleri ısıttı

Aydın'ın karacasu ilçesinde yaşanan trafik kazasına gelen bir polis memuru, alkışlanacak bir harekete imza attı. Hacıhıdırlar Mahallesi girişinde meydana gelen kazada zeytin toplama işinde çalışan işçileri taşıyan minibüse arkadan gelen hafif ticari araç çarptı.

Kazada tarım işcisi 6 kadın yaralandı. Yol kenarında yatırıldığı sedyede ambulansı bekleyen yaralının üşüdüğünü gören polis, ceketini çıkartarak yaralının üstüne örttü. Karacasu Emniyet Amirliği'nde görevli olan Namık Yılmaz'ın düşünceli hareketi takdir topladı.

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