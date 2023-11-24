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Haberler Aydın Belediyenin taşınmazları Çerçioğlu’ndan bedelsiz!

Belediyenin taşınmazları Çerçioğlu’ndan bedelsiz!

OSMAN AKÇA
Belediyenin taşınmazları Çerçioğlu’ndan bedelsiz!
SAYIŞTAY, Aydın Büyükşehir Belediyesi'nin 2022 yılına ilişkin harcamalarıyla ilgili raporu tamamladı. Sayıştayın hazırladığı raporda, Mali yapı ile ilgili yapılan incelemelerde bütçe denkliğinde sorun olmadığı tespit edildi ancak Aydın Büyükşehir Belediyesi'ne ait olan taşınmazların başka kamu kurumlarına bedelsiz tahsisi denetime takıldı. Bedelsiz tahsis sebebiyle olası bir gelir kaybının meydana gelebileceği aktarılan raporda, tahsis işlemlerinin iptal edilip arazilerinin geri alınmasıyla ilgili öneride de bulunuldu.
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