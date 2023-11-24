Kayığı alabora olan baba öldü, oğlu kurtuldu

Aydın'ın Didim ilçesinde balıkçılık yapan baba ve oğlunun bulunduğu kayık çıkan fırtınada alabora oldu. Kayıktan göle düşen Sabri Efe (39) boğularak hayatını kaybederken, yüzerek kıyıya çıkan oğlu kurtuldu. Didim AK-Yeniköy'de balıkçılık yapan baba Sabri Efe ve oğlu Orçun Efe, Bafa Gölü'nde bindikleri kayıkla balık avına çıktı. Baba ve oğlu gölde çıkan fırtınada kayıklarının alabora olarak ters dönmesi sonucu suya düştü. Yaşanan olay sonrası bölgeye Jandarma, itfaiye ve arama kurtarma ekipleri sevk edildi. Orçun Efe'nin ise yüzerek karaya çıktığı öğrenildi. Talihsiz adamın cansız bedeni gölden çıkarılarak otopsi için İzmir Adlı Tıp Kurumu'na gönderildi.