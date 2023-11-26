Aydın’da olumsuz hava hasara yol açtı

AYDIN'DA etkili olan şiddetli yağış nedeniyle bazı işyerleri sular altında kaldı; yollar dereye döndü. Yağış nedeniyle günlük hayat olumsuz etkilenirken, su basan işyerlerinde maddi hasar meydana geldi.Kentin turistik ilçesi Didim'de etkili olan fırtına ve kuvvetli yağış su baskınlarına neden oldu. İlçede gece geç saatlerde etkili olan şiddetli yağış doluyla birlikte yağarken, Altınkum bölgesindeki bazı işyerleri yağmur nedeniyle su altında kaldı.

KAYALAR YOLA DÜŞTÜ

SÖKE ilçesinde yağış etkisini gösterdi. Bazı bölgelerde yoğun su birikintileri oluşurken sürücüler zor anlar yaşadı. Fırtına nedeniyle ağaçların devrildiği Söke'de Kuşadası yolu üzerinde dağdan gelen kaya parçası yola düştü, ulaşımda aksamalar yaşandı.