Aydın’daki asansör faciasında yeni gelişme: Güvenlik ekipmanı devre dışı bırakılmış

Aydın Güzelhisar Kız Öğrenci Yurdu'nda 25 Ekim'de yaşanan asansör kazasına ilişkin, Aydın Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında görevlendirilen bilirkişilerin hazırladığı rapor, savcılığa teslim edildi. Raporda, olaydan bir gün sonra yapılan incelemelerde, üzerinde mavi etiket bulunan asansörün kabinini raylara kenetleyerek hızla düşmesini engelleyen ekipmanın devreye girmediği, kabinin kontrolsüz bir şekilde hareket etmesini engelleyen düzeneğin (UCM) hem kumanda kartı üzerinden yazılımsal olarak hem de hız regülatörü üzerinden mekanik olarak iptal edildiğinin görüldüğü aktarıldı.