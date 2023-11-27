30 milyonluk vurgunda yeni gelişme! 81 yıl hapsi istenen Bitcoin Safiye tahliye oldu

Aydın'da kendisini 'ekonomist-broker' olarak tanıtıp farklı meslek gruplarından 40 kişiyi yaklaşık 30 milyon TL dolandırdığı iddiasıyla tutuklanıp serbest bırakıldıktan sonra 135 yıla kadar hapis cezası istemiyle yargılandığı davada çevresinde 'Bitcoin Safiye' olarak tanınan Safiye Gökçe Yüce'ye (43) verilen toplam 81 yıl hapis ve 394 bin 300 TL para cezasını istinaf mahkemesi bozup, 52 gün sonra tahliyesine karar verdi. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 13'üncü Ceza Dairesi, bu kararına gerekçe olarak; şüpheyi ortadan kaldıracak ve cezalandırılması yönünde tam bir vicdani kanaat oluşturacak kesin, somut ve inandırıcı delilin bulunmadığını gösterip, dosyayı yerel mahkemeye iade etti.