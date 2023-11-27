Asansör kazasında firma kusurlu

Aydın'da 22 yaşındaki Zeren Ertaş'ın ölümüyle asansör faciasında, bilirkişi raporunu tamamladı. Savcılığa sunulan raporda, asansör bakım firması asli kusurlu olarak belirlenirken, kabinin belirli bir mesafede hareketsiz kalmasını sağlayan emniyet düzeneğini (UCM) iptal etmesinin, ölümlü kazanın meydana gelmesinde temel kusurun kaynağı olduğunu belirtti.

FREN BAKIMI YAPILMAMIŞ

Asansör bakım formları ve parça değişimi kayıt defterlerinin düzenli tutulmadığının belirtildiği raporda, "Kazanın yaşandığı asansörde bakım faaliyetlerini gerçekleştiren firmanın UCM düzeneğini iptal ederek, elektromekanik fren bakım ve ayarlarını yapmayarak, ilgili mevzuatlara uygun olarak bakım faaliyetleri gerçekleştirmeyerek asansörde ölümlü kazanın yaşanmasında asli kusurlu olduğu kanaatindeyiz" ifadeleri kullanıldı.