Aydın'da 'kripto para' dolandırıcılığından yargılandığı davada 81 yıl hapis ve 394 bin 300 lira para cezasına çarptırılan Safiye Gökçe Yüce, hakkında yeni gelişme yaşandı. İtiraz üzerine dosyayı inceleyen istinaf mahkemesi tarafından karar bozulurken "Bitcoin Safiye" tahliye oldu.

KILIKTAN KILIĞA GİRDİ

Adana'da yaşarken, eşinin işi dolayısıyla Aydın'a yerleşen Safiye Gökçe Yüce, kripto borsasında yaklaşık 40 kişiden topladığı 30 milyon lira ile ortadan kayboldu. Bitcoin Safiye, kaçak yaşadığı 3 ay boyunca kılıktan kılığa girdi. Yüce 3 ay sonra polis tarafından kıskıvrak yakalandı. Savcı nitelikli dolandırıcılık suçlamasıyla 135 yıl hapsini istenen Yüce'ye yerel mahkeme 81 yıl hapis ve toplam 394 bin 300 TL para cezasına çarptırdı.