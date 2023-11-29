Engellilere umut oluyor

Nazilli esnaflarından Recep Bayraktar ve ailesi topladıkları 60 bin mavi kapağı Nazilli Belediyesi'ne teslim ederek karşılığında 5 adet tekerlekli sandalye aldı. Ailesi, özellikle kızı Hande Bayraktar'ın gösterdiği gayretle 2 yıllık süreçte topladıkları kapakları belediyeye teslim ederek tekerlekli sandalyeleri ihtiyaç sahiplerine götürmek üzere Kürşat Başkandan teslim aldı. Göreve geldiği günden buyana engellilerin sosyal ve ekonomik yaşamda daha fazla yer alması, hayatlarının kolaylaştırılması ve projelerini desteklenmesi için çalıştıklarını kaydeden Nazilli Belediye Başkanı Kürşat Özcan; "Değerli esnafımıza ve emeği geçen herkese çok teşekkür ediyorum. Küçük görünen ancak büyük bir sorumluluk bilincinin simgesi olan mavi kapakların geri dönüştürülmesi ve bu tür projelerin desteklenmesi noktasında elimizden geleni yapıyoruz. Nazilli Belediyesi olarak dün olduğu gibi bugün de tüm engellilerimizin yanında olmaya devam edeceğiz" sözlerini kaydetti.