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Haberler Aydın Kozalak toplamak isterken canından oldu

Kozalak toplamak isterken canından oldu

KAZIM YÖRÜKCE
Kozalak toplamak isterken canından oldu
AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde kozalak toplamak için çam ağacına çıkan Sabri Can (19) elektrik akımına kapılarak yaşamını yitirdi. Çam ağaçlarından kozalak toplamak isteyen Sabri Can, kozalak toplarken yüksek gerilim hattına temas etti. Genç, akıma kapılarak hareketsiz kaldı. Yakınları tarafından ağaçtan indirilen genç, ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Sabri Can, hastanede yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Askere gitmeye hazırlanan gencin acı haberi ailesini ve yakınlarını yasa boğdu. Jandarma tarafından olayla ilgili soruşturma başlatıldı
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