Nazilli Belediyesi Kırk Yama Kursu başladı

Nazilli Belediyesi tarafından; kadınların sosyal katılımlarını artırmak, el becerilerini geliştirmek ve ev ekonomisine katkı sağlamaları amacıyla açılan Kırk Yama Kursu, Lütfi Selek Kültür Merkezi'nde başladı. Tüm ev hanımlarını üretmeye ve Türk geleneklerinden olan elde kırk yamayı yaşatmaya davet eden Eğitmen Nihal Erbakan; "Yıl boyunca kursumuza devam edeceğiz. Kursumuza katılarak geleneklerimizi yaşatmak isteyen herkesi kursumuza bekliyoruz. Salı ve Çarşamba günleri haftada iki gün 09.30 ve 16.00. saatleri arasında kursumuzu yapıyoruz. Bizim tek malzememiz kumaş. Hanımlarımız evde oturmasınlar, üretsinler, hayal güçlerini geliştirsinler" dedi.