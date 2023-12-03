Lüks sitenin sakinleri ‘istinat’ kabusu yaşıyor

Aydın'ın Kuşadası ilçesinde hafta sonu etkili olan fırtına ve sağanak yağış nedeni ile içerisinde lüks villaların bulunduğu sitenin istinat duvarı yıkıldı. 5 metrelik dev beton blok büyük bir gürültüyle yıkıldı, 4 lüks villada hasar meydana geldi. Sorumlu olduklarını düşündükleri müteahhit firma ile görüştüklerini ancak herhangi bir sonuç alamadıklarını söyleyen site sakinleri, en kısa zamanda önlem alınmazsa üst sokaktaki binaların da aşağı doğru kaymasından korktuklarını dile getirdi.

ÖLÜMDEN DÖNDÜLER

Ege'yi hafta sonu etkisi altına alan fırtına ve sağanak yağış, Aydın'ın turistik ilçesi Kuşadası'nda da hayatı olumsuz etkiledi. Geçen 26 Kasım sabahı saat 04.22'de Değirmendere Mahallesi 802 ile 812 sokakları arasında bulunan Adasuit Yavansu Sitesi'ndeki 5 metrelik istinat duvarının bir bölümü büyük bir gürültü ile çöktü. 24 daireden oluşan iki blok ile 8 lüks villanın bulunduğu sitedeki 4 villada büyük çapta maddi hasar meydana geldi. Sabaha karşı çıkan gürültüye uyanan ve ilk başta deprem olduğunu sanan site sakinleri, evlerine dolan çamuru görüp dışarı çıkınca korkunç tablo ile karşılaştıklarını adeta ölümden döndüklerini ifade etti.

PROJEYE UYGUN MU?

Site sakinleri, "Yol yapım çalışması sırasında hafriyat atıkları 802 sokakta toplandı. Belki bu yüzden drenaj kanalları tıkanmış olabilir ancak öncelikli olarak istinat duvar��nın projeye uygun yapılıp yapılmadığının araştırılması gerekiyor. Yamaçta bulunan evlerimiz yukarı doğru sıralanmış şekilde. Bizim ve diğer üst sokaktaki site sakinlerinin en büyük endişesi yukarıdaki evlerin de aşağıya doğru kayması. Anında müdahale edilmesi için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor? Yetkililer buradaki sorunu en kısa zamanda çözüme kavuşturmazsa sorumlular hakkında hukuki yollara başvuracağız" diye konuştu.