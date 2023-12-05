Deve güreşleri heyecanı başladı

EGE, Akdeniz ve Marmara bölgelerinin kış aylarında vazgeçilmez kültürel etkinlikleri arasında yer alan deve güreşlerinde sezon Aydın'ın Koçarlı ilçesinde açıldı. Koçarlı Belediyesi tarafından Yeniköy Mahallesi'ndeki arenada düzenlenen 9. Geleneksel Deve Güreşi Festivali, yoğun ilgi gördü. Belediye Başkanı Nedim Kaplan'ın öncülüğünde yapılan güreşlerine binlerce vatandaş akın etti. Ege, Akdeniz ve Marmara bölgelerinden getirilen 170 pehlivan deve güreşti ve 15 kupa sahibini buldu. Başkan Kaplan, "Güreşimizin hayırlara vesile olmasını, birlik ve beraberliğimizin daim olmasını diliyorum. Develere rabbim güç, deve sahiplerine sabır versin. Türkiye'ye selam olsun, Filistin'e, Gazze'ye selam olsun diyorum. İnşallah festivalimizin 10'uncusunu da hep birlikte yaparız" dedi.