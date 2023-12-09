15 yıl hapis cezası olan kişi yakalandı

AYDIN'IN Koçarlı ilçesinde, 'birden fazla kişi ile yağma' suçundan aranan B.B.D, jandarma ekiplerince yakalandı. Aydın İl Jandarma Komutanlığı JASAT ve Koçarlı İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından aranan şahsın yakalanması amacıyla yürütülen çalışmada; Koçarlı ilçesi Çakırbeyli Mahallesinde "Birden Fazlı Kişi ile Birlikte Yağma" suçundan hakkında toplam 15 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası ile aranan B.B.D. operasyonla yakalandı. Hükümlü B.B.D, adli işlemlerinin ardından Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.