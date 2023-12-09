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Haberler Aydın Belediye Başkanı Enver Dinçer hayatını kaybetti

Belediye Başkanı Enver Dinçer hayatını kaybetti

KAZIM YÖRÜKCE
Belediye Başkanı Enver Dinçer hayatını kaybetti

AYDIN'DA geçtiğimiz yıl karaciğer nakli ile görevinin başına dönen Çine Belediye Başkanı CHP'li Enver Salih Dinçer, sağlık kontrolü için Malatya'da tedavi gördüğü hastanede enfeksiyon kaparak 50 yaşında yaşama veda etti. Karaciğeri iflas eden Dinçer'e karaciğer nakli yapıldı. Dinçer, başarılı ameliyatın ardından sağlığına kavuşarak görevine döndü. Çine'de 12 yıldır aralıksız belediye başkanı görevi yapan evli ve iki çocuk babası Başkan Dinçer, sağlık kontrolü için organ nakli olduğu Malatya'daki hastaneye gitti, organ nakline bağlı fıtık teşhisi kondu. Tedavisine başlanan Dinçer'in vücudu enfeksiyon kaptı. Böbreği iflas eden Dinçer, tüm müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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